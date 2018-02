Loonstrook iets minder vaak fout

Minder voertuigen gestolen in 2017, grootste daling in Oost-Nederland

6 februari In 2017 zijn er fors minder voertuigen gestolen dan in 2016. Het aantal gestolen personenauto's daalde ten opzichte van 2016 met tien procent, naar 8,257. Qua absolute aantallen is Eenheid Oost-Nederland het sterkst gedaald. ,,Goed bericht, het gaat goed'', Andre Bouwman, projectmanager bij Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc).