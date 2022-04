Luister | Karpers leggen in Deventer massaal het loodje • ‘Wolf’ gespot in Noordoostpolder

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronabe­smet­tin­gen Oost-Nederland nemen weer af, ook stevige daling ziekenhuis­op­na­mes

Alweer is in de dagelijkse coronabesmettingen een stevige daling te zien. Waar de besmettingscijfers gisteren nog even voor een dag opleefden, ligt het totaal aantal nieuwe gevallen nu weer ruim 1000 lager dan 24 uur geleden. In het afgelopen etmaal zijn er in Nederland 13.054 mensen positief getest op het coronavirus.

6 april