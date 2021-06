Maatregelen in de prullenbak: wij gaan weer op pad, maar de boeven ook

Nu de meeste maatregelen in de prullenbak liggen, trekken we er weer massaal op uit. Dat blijkt uit verplaatsingscijfers van Dat.mobility, een Deventer bedrijf dat deze gegevens beschikbaar heeft gesteld aan de Stentor. Het autoverkeer is in Oost-Nederland nooit eerder in de geschiedenis zo hard gedaald als tijdens het begin van de coronacrisis. Inmiddels ligt het weer zo goed als op het oude niveau. ,,We zien dat onze panelleden weer meer tijd doorbrengen in de auto”, vertelt data-expert Sander van der Drift van Dat.mobility.