Marian (49) uit Raalte beschildert stenen en verstopt ze op straat, en met haar 800 anderen: ‘Je geeft zoveel aan de vinder’

,,Oh, het is lekker weer! Dan kunnen we zo lekker een stukje gaan wandelen en stenen gaan neerleggen.” Marian Wijnbergen (49) zit achter een grote houten tafel in haar woning in Raalte. Op die tafel liggen tientallen stenen, van allerlei groottes. Op de een staat een konijn, op de ander een paard, op nog een ander een duif. ,,Die met de duif leg ik bij de kerk. Die is voor de wat oudere mensen, hij staat voor vrijheid. Dat ze nu, ondanks corona, ook nog naar buiten kunnen’’, vertelt ze.