Marktkooplui in non-food willen weer open: ‘Ik betwijfel of ik deze maanden zal overleven’

Deze 1-aprilgrap­pen gaan rond in Oost-Nederland, trap er niet in!

1 april Een vegetarische otter, een vacature voor een achtbanentester in Walibi en de dolfijnen van het Dolfinarium vinden een tijdelijk onderkomen in een buitenzwembad. Het is vandaag 1 april en veel bedrijven hebben weer de moeite genomen een grap te bedenken. Met dit overzicht trap je er niet in.