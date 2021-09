Meer dan een half jaar wachten tot je geopereerd kan worden: wachttijden in ziekenhuizen lopen nog altijd op

De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. Terwijl beloofd was dat patiënten die door corona wachten op uitgestelde zorg, sneller geholpen zouden worden, laten de meeste behandelingen juist nog langer op zich wachten.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar de actuele gegevens over wachttijden in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Sinds 1 augustus moet die informatie elke twee weken openbaar worden gemaakt. Van de elf ziekenhuisregio's in Nederland bleken op 10 augustus al zeven regio's de afgesproken normen te overtreden. Nu blijkt dat inmiddels liefst tien van de elf regio's de maximaal aanvaardbare wachttijden overschrijden.

Patiënten moeten officieel binnen vier weken terecht kunnen voor een eerste gesprek. En er mag maximaal zeven weken zitten tussen het moment dat een arts een indicatie geeft voor een behandeling en het tijdstip waarop de operatie of opname plaatsvindt bij de medisch specialist.

Extreem lang

Maar op verschillende behandelingen moeten patiënten nu extreem lang wachten. Gemiddeld duurt het meer dan twee maanden voordat een patiënt terecht kan bij een van de Oost-Nederlandse ziekenhuizen. Hier in het oosten van het land zijn vooral patiënten van de Isalaklinieken de pineut. Met name voor de behandeling van staar en een kapotte heup of knie is de wachttijd erg lang.

Met een wachttijd van 180 dagen - een half jaar - heeft Isala van alle Nederlandse ziekenhuizen de langste wachttijd voor staaroperaties. ,,Voor staaroperaties staat in heel Nederland een lange wachttijd, ook al voor corona. Dit komt onder ander door een tekort aan oogartsen”, verklaart woordvoerder Gerben Hart. ,,We zijn in gesprek met andere ziekenhuizen in de regio om operaties over te nemen. Maar dit is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld.”

,,Bovendien heeft Isala als grootste ziekenhuis in de regio de meeste coronazorg op zich genomen”, voegt hij toe. ,,Ook hebben we relatief veel patiënten uit andere delen van Nederland overgenomen. Hierdoor zijn sommige wachttijden vergeleken met andere ziekenhuizen meer opgelopen.”

Quote Ik wacht nu al ruim een half jaar op een nieuwe knie en een operatie aan mijn oog. Maar ik heb geen idee wanneer ik aan de beurt ben Bert Spijkerman uit Zwolle

Geen vooruitzicht

De 63-jarige Bert Spijkerman uit Zwolle lijkt extra pech te hebben. Hij wacht op zowel een staaroperatie als een nieuwe knie. Bert had al langere tijd last van zijn knie en is al meermaals geopereerd, maar na een harde val op werk - waardoor hij onder meer twee ribben brak - werd duidelijk dat hij opnieuw een nieuwe knie nodig heeft.

,,Daardoor belandde ik in de ziektewet en daar zit ik nu nog steeds in.” Lopen is ‘een hel’, vertelt de Zwollenaar en vanwege zijn staar heeft hij slecht zicht, wat de kans op een val groter maakt. ,,Ik wacht nu al ruim een half jaar op een nieuwe knie en een operatie aan mijn oog. Maar ik heb geen idee wanneer ik aan de beurt ben. Het is zeer deprimerend.”

Het stijgen van de wachttijden is opmerkelijk, want de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beloofde juist dat ‘patiënten die als gevolg van Covid-19 wachten op zorg sneller geholpen kunnen worden door het tweewekelijks openbaar maken van die gegevens. Dat dit nog niet lukt, komt volgens NZa-woordvoerder Erik Bloem doordat ‘de druk op de zorg - hoewel verminderd - nog steeds hoog is’. De meeste ziekenhuizen hebben volgens de NZa met verzekeraars afgesproken dat de inhaalzorg pas deze maand start.

Een medewerker van de afdeling schoonmaak tijdens haar nachtdienst.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers erkent dat het aanpakken van de wachttijden nog niet wil vlotten. ,,Ziekenhuizen komen niet aan de inhaalzorg toe. Sterker nog: er komen meer mensen bij en de wachtlijsten worden langer.’’ Kuipers benadrukt dat de ‘deze zomer ook erg druk is geweest voor de ziekenhuizen’. Ook wijt de LNAZ-voorman het aan een hoog ziekteverzuim. ,,Zorgpersoneel kampt met burn-outs en long-covid.’’

Zeer ongewenst

Medewerkers van de Isala Klinieken in Zwolle hebben onlangs alle patiënten (1200) voor een heup- of knieoperatie gebeld met een wachttijd langer dan 3 maanden. De wachttijd bij het ziekenhuis voor een orthopedische operatie is opgelopen tot 188 dagen. Driekwart van de patiënten gaf aan in Isala behandeld te willen blijven. ,,We willen deze zorg liever vandaag dan morgen inhalen. Maar de realiteit is dat we langere tijd, zeker tot in 2022, nodig hebben om de wachtlijst weg te werken", stelt woordvoerder Gerben Hart.

,,Het is voor patiënten zeer ongewenst dat de wachtlijsten langer worden. Wij vinden dat er vanuit de zorg alles aan moet worden gedaan om dit op te lossen”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. Zij wil dat de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt benut, zowel bij ziekenhuizen als bij klinieken en wijst erop dat de doorstroming naar de wijkverpleging, thuiszorg en verpleeghuiszorg nu een knelpunt is.

Wat volgens LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers ook zou helpen voor het wegwerken van de wachtlijsten is goede beschikbaarheid van bedden op de ic’s door een lager aantal coronapatiënten. ,,En daarbij helpt: vaccineren, vaccineren, vaccineren.’’

Klik op onderstaande interactieve kaart om te zien wat de wachttijd in jouw ziekenhuis is.

