Meer kinderen belanden in ziekenhuis na zelfmoordpoging door coronacrisis: ‘Het wordt steeds erger’

Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kinderarts van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en lid van het Outbreak Management Team (OMT).



Volgens hem is er landelijk ‘een duidelijke toename van het aantal kinderen dat op de ic’s is opgenomen na een suïcidepoging’. ,,Het is het topje van de ijsberg van alle ellende die eronder ligt.’’ Cijfers heeft Illy niet, ,,maar het is echt een noodsignaal dat ik van de hoofden van de ic’s heb gekregen.’’



Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en ook OMT-lid, heeft alleen zicht op volwassenen-ic, zegt hij. Dat een langere lockdown kan zorgen voor meer opnames op de kinder-ic speelt volgens hem wel een rol in het advies van het OMT aan het kabinet. ,,Dat is zeker meegenomen.’’