Meeste incidenten tijdens de jaarwisseling in Oost-Nederland

Het aantal incidenten tijdens afgelopen jaarwisseling was in Oost-Nederland het hoogst van het land. Dat geldt ook voor geweld tegen agenten. Wel is het totaal aantal incidenten in deze regio gedaald ten opzichte van andere jaren. Wat ook opvalt: het aantal oudejaarsincidenten is lager dan wat de politie zelf naar buiten heeft gebracht.

Van de 8943 gerapporteerde incidenten in Nederland tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er 1592 in Oost-Nederland (18 procent). Bureau LocalFocus analyseerde de politiecijfers samen met lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Marnix Eysink. Zij komen tot de conclusie dat het aantal incidenten gericht tegen agenten de afgelopen jaren is afgenomen. Dit in tegenstelling tot berichten van de politie zelf, vlak na de jaarwisseling, dat geweld tegen agenten zou zijn verdubbeld. Geconfronteerd met de vermeende verdubbeling zei premier Mark Rutte in een persconferentie halverwege januari nog dat hij de mensen die geweld gebruiken tegen agenten ‘het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou willen slaan’.

In het algemeen is er sterke daling van dat aantal incidenten te zien in de afgelopen vijf jaar: ruim duizend (38 procent). De daling bij de eenheid Oost-Nederland is forser dan het landelijk gemiddelde van een kwart. Onlogisch zijn beide cijfers niet. De eenheid Oost-Nederland is de grootste van de tien regionale politie-eenheden in Nederland. In Midden-Nederland (waaronder Flevoland), daalde het aantal incidenten van 64 naar 49.

Aangifte

Uit de analyse blijkt dat het aantal gevallen van geweld tegen agenten afneemt, net als het totaal aantal incidenten tijdens de jaarwisseling. Het aantal aanhoudingen daalde in vijf jaar tijd zelfs met meer dan de helft. ,,Dat zet de roep om extra strafrechtelijke mogelijkheden in een bijzonder daglicht,” vindt Eysink. ,,In de criminologie weten we immers dat de pakkans mensen veel meer van dit soort impulsief gedrag afhoudt dan de hoogte van de straf.”



Wel is het aantal incidenten, ook gericht tegen agenten, de afgelopen jaarwisseling iets gestegen ten opzichte van de jaarwisseling vorig jaar. In Oost-Nederland met 113. Een mogelijke oorzaak kan het weer zijn. Dat was de afgelopen jaarwisseling beduidend zachter en beter dan het jaar ervoor. Daardoor waren er mogelijk meer mensen langer op straat.



Agenten doen lang niet altijd aangifte, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager ‘geweld tegen politieagenten’ en ‘veilige jaarwisseling’ bij de politie. Ze hebben niet altijd vertrouwen in de afwikkeling van de aangifte bij de rechtspraak en dat die leidt tot vervolging. Hij zegt dat agenten zich niet herkennen in de cijfers dat het aantal incidenten en ook het geweld tegen hen daalt. ‘De beleving van de agent op straat wordt er niet beter op,’ aldus Verkuijlen.