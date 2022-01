Meisjes ‘moeten’ zo veel

Eergisteren schreef ik iets over de jippige yuppen bij The Voice of Holland. Zelden lees ik reacties, maar dit keer scrolde ik wat door de opmerkingen. Een aantal lezers vonden dat dames juist in het voordeel waren, omdat ze hun wulpse bipsen en frivole decolletés ook in hun voordeel konden gebruiken. O en nog een parel: het beste was maar om in zakenland geen vrouwen meer aan te nemen, om dit gesoebat in de toekomst te voorkomen. Hoe krijg je het verzonnen.