Mensen uit de Randstad trekken steeds vaker naar het Oosten, maar hoe zit dat andersom?

De commer­ciële schapenkud­de is in trek: ‘Ze zijn zelfs ingehuurd door StukTV’

20 september Wie over het Jufferdijkje in Harfsen rijdt, ziet elf schaapjes vredig grazen op het grasland. Deze schapen zijn niet van de grondeigenaar zelf; ze zijn ingehuurd. Dat gebeurt steeds vaker, zegt het herderskoppel Herbert Nijkamp (35) en Janny de Vries (34). ,,We kunnen bijna van onze natuurlijke grasmaaiers leven.”