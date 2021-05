Meppel is wildplashoofdstad van Nederland (en zo doen de andere gemeenten in Oost-Nederland het)

Dat Meppel zo hoog staat in de wildplasranglijst is opvallend te noemen. In de ranglijst van onze twaalf provincies staat Drenthe met 2,6 boetes per 10.000 inwoners namelijk juist onderaan. Het landelijk gemiddelde is 4,6 boetes per 10.000 inwoners. Gelderland duikt daar met een score van 3,4 op die ranglijst onder, Overijssel zit er net boven met 4,8.

In Flevoland kregen 240 overtreders een bon: met 5,7 per 10.000 inwoners goed voor de tweede trede op het ereschavot en met een toename van 4,3 procent de enige stijgende provincie. Groningen spant met een score van 6,7 boetes per 10.000 inwoners de kroon, Zuid-Holland kent met 1832 boetes het hoogste totale aantal.

Meppel en Deventer zijn 1 en 2 van Nederland

In totaal kregen 68 wildplassers in Meppel een bekeuring; dat zijn er nog altijd ruim honderd minder dan de 174 uit 2019. Deventer politieagenten schreven 189 boetes uit, maar vanwege het hogere inwoneraantal leverde dat 18,8 boetes per 10.000 inwoners op, tegenover de 20 van Meppel. Studentenstad Groningen (15,6) en toeristentrekpleister Valkenburg aan de Geul (15,3) volgen op gepaste afstand.

Zowel Meppel als Deventer is geen onbekende op de wildplasranglijst: in 2019 was Meppel derde van Nederland, ook Deventer stond toen al hoog . Al in 2015 nam Meppel maatregelen: meer plasgoten, meer bewegwijzering, meer wc’s bij evenementen. In de Kleine Kerkstraat werd zelfs peperdure ‘terugplasverf’ aangebracht.

Schone lei

Sluiting horeca ‘aannemelijke’ oorzaak van sterke dalingen wildplasboetes

In totaal werden er in Nederland in 2020 8.002 wildplasboetes uitgedeeld, tegenover 17.092 het jaar daarvoor. Sinds 2014 houdt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) deze cijfers bij: 2020 was het eerste jaar waarin het aantal onder de 10.000 kwam. In euro’s betekent dat ook een flink lagere opbrengst: legden de wildplassers in 2019 nog 2,4 miljoen euro in het laatje, in 2020 was dat nog slechts 1,1 miljoen euro.

De politie noemt het ‘heel aannemelijk’ dat de daling een gevolg is van de coronamaatregelen in de horeca. Om de virusverspreiding tegen te gaan, was de horeca een groot deel van het jaar helemaal dicht en het overige deel beperkt in de openingstijden. Volgens de politie is uitgaanspubliek de voornaamste veroorzaker van wildplasoverlast.