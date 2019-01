Min dertien goed mogelijk op de Veluwe

Sneeuw werkt als een deken, legt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza uit. ,,Die heb je wel nodig voor dit soort temperaturen. Bodem geeft warmte af, maar die wordt nu afgesneden door een laag sneeuw.’’ In combinatie met weinig wind en opklaring neemt de kans op strenge vorst toe. ,,Daardoor kan het de komende nacht zo maar min dertien worden. De laatste keer dat we deze temperatuur hebben gemeten was in maart 2013.’’

Tien centimeter

Waar de dikste laag sneeuw ligt, is de kans om strenge vorst het grootst. In het gebied van de Stentor viel de meeste sneeuw op de Veluwe waar lokaal een laagje ligt van een centimeter of tien. In Zwolle en Zutphen is 7 tot 9 centimeter gevallen. In Flevoland viel dinsdag hooguit 5 centimeter, een dun dekentje dat de warmte van de grond nauwelijks kan isoleren. ,,Van lokale omstandigheden hangt af hoe koud het uiteindelijk wordt. Een lage ligging kan meespelen, of uit de wind, al wordt er weinig wind verwacht. Min dertien is goed mogelijk, misschien lokaal nog wel lager.’

Het is vooral koud in de nacht. Wie dan naar buiten moet, wapent zich het beste met een extra jas, muts, sjawl en handschoenen. Dan is het volgens Lankamp wel te doen. Wie zijn buitenkraan nog niet heeft afgesloten, moet dat nu echt wel gaan doen, adviseert hij. ,,Want ook op plekken die normaal gesproken niet tot problemen leiden, is het nu wel zaak maatregelen te nemen.’’ De natuur zal weinig last hebben van de vorst. Na een paar koude nachten is die nu wel ingesteld op kou. ,,In december was het zo zacht dat het gras gewoon doorgroeide. Dat groeit nu echt niet meer.’’