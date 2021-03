Minder doden dan verwacht: cijfers Gelderland en Overijssel weer normaal, Flevoland (nog) niet

Voor het eerst in tijden gingen er in een week tijd minder mensen dood dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht. Volgens het CBS stierven er in week 8 zo’n 3.200 mensen: 200 minder dan verwacht. Gelderland en Overijssel zitten inmiddels op een normaal sterfteniveau.

Daarmee is een voorlopig einde gekomen aan een lange periode van oversterfte. Bij oversterfte gaan er in een week tijd meer mensen dood dan het CBS op basis van historie en rekenmodellen had verwacht (zie kader onder de grafieken voor uitleg).

In Nederland was sprake van oversterfte sinds week 39 van 2020, toen de tweede coronagolf over ons heen kwam.

Volledig scherm Begraafplaats, foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP

Week 8

In week 6 van dit jaar leek het er al op dat die oversterfte afnam, maar week 7 liet weer een stagnatie van die daling zien. In week 8 zette de daling toch weer verder door.

Het RIVM telde vorige week wel 205 mensen die overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat waren er in de week daarvoor echter nog 301. Ook dat sterftecijfer neemt dus af.

Flevoland, Gelderland & Overijssel

Gelderland en Overijssel laten een soortgelijk verloop van cijfers zien als het landelijke gemiddelde. In beide provincies zet de daling van de sterftecijfers na een korte stagnatie verder door. Flevoland daarentegen, laat een stijging zien.

Het CBS rekent niet per provincie uit wat de oversterftecijfers zijn, maar uit de grafieken blijkt dat de sterftecijfers in week 8 van 2021 in Gelderland en Overijssel eenzelfde soort verloop kennen als in week 8 van 2019 en 2020, toen er nog geen sprake was van grote oversterfte door corona.

Cijfers

In Gelderland stierven 391 mensen in week 8 van 2021 (in 2020 waren dat er 382, in 2019 stierven er 423 mensen). Een week bedroeg het aantal overledenen in Gelderland 399.

Ook in Overijssel stierven er in week 8 minder mensen dan in week 7: 208 om 230. In week 8 van 2020 stierven er in deze provincie 194 mensen, in dezelfde week van 2019 waren dat er 183.

Alleen Flevoland liet een stijging zien van het aantal doden: in week 7 waren dat er 55, in week 8 waren dat er 62. In week 8 van 2020 en 2019 waren dat er respectievelijk 39 en 51.

Zie hieronder hoeveel mensen er in jouw provincie wekelijks stierven volgens het CBS, in de periode van week 1 in 2019 tot en met week 8 in 2021:

Hoe rekent het CBS oversterfte uit? Het CBS spreekt van oversterfte als er meer mensen overlijden dan zij had verwacht in een bepaalde periode. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van sterftecijfers in de afgelopen vijf jaar. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de prognose van de bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om rekening te houden met bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.