Mini Oranje Museum Deventer tóch een klein beetje open: ‘Wauw, we kunnen de mensen wat laten zien’

Run op vouchers voor corona-omscholing: Harriët en Bastiaan verloren hun baan en gooien het roer om

7 april Regio Zwolle biedt mensen die door corona hun baan kwijtraakten omscholingsvouchers en daar is een ware run op: sinds juli zo’n 1400 aanvragen. De regio breidt de regeling nu uit. Harriët Vijsma uit Nunspeet (werkte in theater, wordt nu uitvaartverzorgster) en Bastiaan Berghuis uit Ommen (was kok, wordt docent) maakten er al gebruik van en zijn dolgelukkig. ,,Ik doe nu wat ik het liefst doe.”