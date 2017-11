Minister ​Bijleveld koninklijk onderscheiden bij afscheid van Overijssel

‘Fouten rond Lelystad Airport pakken slecht uit voor inwoners’

9 november De vele fouten die zijn gemaakt in het milieu- en geluidsonderzoek voor Lelystad Airport vallen vrijwel altijd uit in het nadeel van inwoners van Oost-Nederland, stelt Hoog Overijssel. ,,Is het bewuste misleiding? Geen idee. Maar opmerkelijk is het wel”, sprak geluidsexpert Leon Adegeest van de actiegroep donderdagmiddag tijdens een ‘technische briefing’ met de Tweede Kamer.