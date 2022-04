Minister Harbers (VVD) weer de fout in met ‘dodencijfers’ N35: Kamerleden willen opheldering

Ondernemer Maarten (55) had drie bijbanen om te overleven: ‘En nog was dat niet genoeg’

Voor honderdduizenden ondernemers is ‘corona’ nog lang niet voorbij, blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Zij zitten met kolossale schulden, staan op omvallen en kampen met psychische problemen. Maarten Tegenbosch (55) verdiende zijn goede brood met bier. Hij heeft er net twee sessies bij een psycholoog op zitten. ,,Het is heel donker in mijn tunnel.”

6 april