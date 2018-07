Minister Slob flink geschrokken van bacteriële infectie: Ik ben nooit ziek

,,Ja, de schrik zat er best wel in. Voor iemand die nooit ziek is. Ik kan me niet herinneren wanneer ik me ziek moest melden. Dus ja, dit overviel me echt,’’ zegt minister en Zwollenaar Arie Slob, die nu thuis in Zwolle verder herstelt van zijn bacteriële infectie, die hij twee weken geleden opliep.

Het infuus draagt hij thuis nog zeker een week met zich mee, maar Arie Slob voelt al dat hij weer aansterkt. ,,Ik ga ervan uit dat als het reces is afgelopen, ik weer kan beginnen.’’

De minister dacht aanvankelijk dat hij een beginnende griep onder de leden had. ,,Het weekeinde voordat ik moest afhaken voelde ik me al niet fit. Lamlendig, last van hoofdpijn, buikpijn, moe. Ik was de weken daarvoor ook heel erg druk geweest, 24 uur per dag was ik met het werk bezig, zeker in mijn hoofd. Nog even een week volhouden dacht ik, nog enkele belangrijke hordes nemen zoals de kwestie met de examenuitslagen van de vmbo-school in Maastricht en het mediadebat. Paracetemolletjes zouden me wel op de been houden, dacht ik. Maar die dinsdag werd het erger en kreeg ik last van een pijnlijk rechter dijbeen. Ik kon echt niet meer verder.’’

Spoedopname

Slob kreeg vervolgens ook een pijnlijke linkerpols dus volgde een bezoek aan zijn huisarts, die hem doorverwees naar het ziekenhuis Isala. Na uitgebreid onderzoek op de spoedeisende hulp bleek dat hij kampte met een ernstige bacteriële infectie, waarvoor een ziekenhuisopname nodig was. ,,Met een anti-biotica moest de infectie verdwijnen. Dat lukte helaas niet afdoende. Er zat niets anders op dan een operatie, waarbij de bacteriehaarden in mijn pols en dijbeen werden verwijderd.’’

Slob beseft dat hij net op tijd actie heeft ondernomen om medische hulp te zoeken. ,,Het ging om een vrij agressieve infectie waaraan je vroeger dood kon gaan. Artsen in het ziekenhuis gaven aan dat ik geen dag later had moeten komen, want dan had het er veel slechter uit kunnen zien. Mogelijk had de bacterie dan vitale lichaamsdelen bereikt. Hoe ik de infectie heb opgelopen, is onduidelijk.’’

Vakantieplannen in ijskast

De komende weken zien er voor Slob anders uit dan dat hij vooraf had gedacht. ,,Onze vakantieplannen zijn in de war geschopt. Die moeten we aanpassen. Maar dat is niet erg, gezondheid gaat voor alles. En als je dan ziek moet worden, dan maar beter in deze politiek rustige tijd.’’