Mondkapjes weer verplicht in zorginstelling Staphorst

,,De maatregel is op advies van onze infectie preventie commissie,” zegt Ingrid ten Hove, woordvoerder van Zorgspectrum het Zand. ,,Ook de cliëntenraad had de wens om de maatregel weer in te voeren. We hebben te maken met kwetsbare mensen en we hebben bij een eerdere piek te maken gehad met forse besmettingen. Daar komt bij dat vrijwel al ons personeel uit Staphorst komt. Daar is de vaccinatiegraad 56 procent. Met een slag om de pols gaan we uit van een zelfde cijfer onder ons personeel. Dan is het niet onverstandig om dit soort maatregelen te nemen.”