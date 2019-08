Morgen begint meteorologische herfst: gelijk forse temperatuurdaling en buien

updateDe overgang van de meteorologische zomer naar de meteorologische herfst gaat gepaard met een forse temperatuurdaling. Kan het volgens Weerplaza in Zwolle en Zutphen vanmiddag rond 16.00 uur nog 28 graden worden, zondagmiddag is het op hetzelfde tijdstip nog maar 20 tot 19 graden. In Urk, aan het IJsselmeer, is het zelfs nog een graadje koeler. Dat scheelt dus de spreekwoordelijke jas.

Volgens de aan Weerplaza verbonden metereoloog Raymon Klaassen komen dit soort temperatuursprongen wel vaker voor en zijn dus niet ongewoon. ,,We zien simpelweg een verandering van luchtsoort plaatsvinden waarbij in dit geval de temperatuursprong vrij groot is. Subtropische lucht wordt verdrongen door maritiem-polaire lucht. Dat het nu precies gebeurt tijdens de meteorologische seizoenswissel is puur toeval en grappig.’’ Volgens Klaassen is verandering van luchtsoorten ‘van alle tijden en zal ongetwijfeld in de toekomst blijven voorkomen’. ,,Dit is dan ook niet te koppelen aan klimaatverandering.’’

Voorlopig is dus het vandaag de laatste zomerse dag met in deze regio temperaturen van 27 a 28 graden, wellicht zelfs nog een graadje warmer. Als vanavond de wind geleidelijk naar het westen draait en koelt het af en neemt de bewolking toe. Landinwaarts is kans op onweer. Volgens Weerplaza is het zondag wisselend bewolkt met lokaal een bui. In de loop van de dag laat de zon zich weer zien en kan de temperatuur oplopen tot 19, 20 graden. Voor de komende week blijft dat zo en neemt vanaf woensdag de kans op neerslag toe.

Extreme hitte

‘Gemiddeld zeer warm en erg zonnig’. Zo gaat de zomer van 2019 de geschiedenisboeken in. Volgens de deskundigen viel er gemiddeld over het land een normale hoeveelheid neerslag, maar er waren behoorlijk verschillen tussen regio’s. De extreme hitte van eind juli noemt Weerplaza ‘grensverleggend’. Het nieuwe nationale hitterecord werd 24 juli gevestigd in Eindhoven met 39,3 graden, dat een dag later werd aangescherpt tot 40,7 graden, gemeten op vliegbasis Gilze-Rijen. De meeste tropische dagen (minimaal 30 graden) werden gemeten in Twente met 17 dagen.

Derde plaats