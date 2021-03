N35 drie nachten dicht voor onderhoud: ‘Vertraging kan oplopen tot half uur’

In fasen

De N35 wordt tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. In de nacht van maandag (21.00 uur) op dinsdag (05.00 uur) wordt aan de weg gewerkt tussen de Oldenallee in Zwolle en de Nieuwe Deventerweg (N348) in Raalte. In de nacht van dinsdag (20.00 uur) op woensdag (05.00 uur) is de N35 ter hoogte van Raalte afgesloten tussen de Ommerweg (N348) en de Nieuwe Deventerweg (N348). En tenslotte wordt In de nacht van woensdag (20.00 uur) op donderdag (06.00 uur) het weggedeelte tussen de Ommerweg (N348) in Raalte en de Stationsweg in Haarle aangepakt.