N50 bij Kampen uit landelijke file top 3 N-wegen

De N-wegen tussen Den Haag en Wassenaar en Leiden en Zoetermeer hebben de N50 ingehaald wat betreft filedruk. Dat wil volgens filelezer René Passet van de ANWB overigens niet meteen zeggen dat het aantal files op de N50 dit jaar ook daadwerkelijk is gedaald. ,,Het kan zijn dat de filedruk op de wegen die nu in de top 3 staan fors is toegenomen waardoor ze de N50 hebben ingehaald.’’ Volgens Passet is het momenteel niet mogelijk te achterhalen wat het verschil was in de filedruk op de N50 tussen 2018 en 2017.