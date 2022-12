Na bedreiging bij Mac in Kampen wacht man een eenzame kerst: ‘Ik was geen slechte dingen van plan’

Liveblog Heino gaat strijdend ten onder, kansloze middag voor Alcides en Rohda Raalte en ABS stunt bij Colmschate

Na een moeizame start naderde Rohda Raalte in de afgelopen weken de vorm van vorig seizoen, maar daar bleek in de uitwedstrijd tegen Purmersteijn niets van waar. Alcides beleefde eveneens een teleurstellende middag, terwijl Heino strijdend ten onder ging tegen RKAVV. In de derde klasse D leek Colmschate’33 tegen hekkensluiter ABS aan het doelsaldo te kunnen gaan werken, maar de ploeg uit Bathmen verbaasde vriend en vijand door met 0-1 te winnen.

13 november