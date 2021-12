Na inktzwart jaar met schiettent bakt Ida lachend bekroonde oliebollen in Twello

VIDEO Het bittere boerenle­ven beschreven in een boek

De Kop van Overijssel is een dankbaar onderwerp om over te schrijven. Vele auteurs hebben door middel van een boek hun liefde verklaard aan het gebied. Henk de Zeeuw uit Sint Jansklooster is de volgende. Boeren tussen riet, turf en adel vertelt de geschiedenis van het Land van Vollenhove, vanuit het perspectief van het leven en werken van de boerenbevolking. En dat was niet altijd een pretje, zo stelt De Zeeuw.

27 november