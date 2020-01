Na Michelinster leveren Jaap en Heleen Istha nu ook de sleutel van De Bokkepruik in Hardenberg in

Vanwege hun leeftijd, gezondheidsredenen en een veranderende markt zijn chef-kok Jaap en zijn vrouw tot dit moeilijke besluit gekomen, vertelt gastvrouw Helen Istha-Koeslag opgelucht. ,,We hebben hier enkele jaren over nagedacht. Jaap wordt in juni 63 en kookt al sinds zijn 16de. De laatste jaren krijgt hij last van zijn heupen en knieën en dat is lastig als je veel moet staan.”

Start in Zweeloo

,,Ik ben nu 58 en heb al 35 jaar een onderneming. Ik was 23 toen we in mei 1985 met ons restaurant De Bokkepruik begonnen in het Drentse Zweeloo. In 1992 zijn we verhuisd naar Hardenberg, waar we de zaak van mijn vader overnamen. Toen hadden we al een Michelinster, die verhuisde mee, net als de naam. Hier hebben we niet alleen een restaurant, maar ook een hotel met 23 kamers, plus jarenlang een bistro met een eigen menu- en wijnkaart.”

Perfect koken

,,We werken tachtig, negentig uur per week, het is een prachtig vak, maar dat houden we niet meer vol. Daarom besloten we in 2017 onze ster in te leveren en voegden we een jaar later bistro en restaurant samen, met nog maar één kaart. We waren altijd heel perfectionistisch, maar moesten een stap terug doen. Al bleef Jaap zo perfect mogelijk koken, hij geniet nog altijd van zijn vak.”

Ook de toenemende concurrentie speelt een rol. ,,Er zijn steeds meer horecazaken bijgekomen in Hardenberg en de regio. De markt is veranderd, het gros van de gasten wil steeds ergens anders eten. Daardoor moet je de koek met meer delen.”

Familietraditie

Het pand aan de Hessenweg is sinds 1791 eigendom van de familie Koeslag. ,,Mijn opa had hier al een café met een zaal voor bruiloften en partijen, mijn oma was een goede kokkin. Ze hadden er een boerderij bij - met veel land, dat in 1960 is onteigend - en een stalhouderij. Vroeger werden hier paarden ververst voor de postkoets tussen Coevorden en Zwolle. Vooral oudere Hardenbergers praten ook niet over De Bokkepruik maar over Koeslag.”

,,Ons bedrijf is ook het oudste nog bestaande horecabedrijf in deze regio, ouder dan het vroegere schipperscafé Mommeriete bij Gramsbergen, heeft de Stentor eens uitgezocht. Maar de familietraditie komt ten einde, want onze dochter wil niet de horeca in.”

Geen horeca meer