Naast bierdopjes, wat slikt een mens nog meer voor 'rare dingen' in?

Tongpiercing

Maar ook op oudere leeftijd kunnen ogenschijnlijk leuke dingen tot gevaren leiden. Zoals een meisje dat in het Groningse UMCG geopereerd moest worden omdat ze zes magneetjes in haar buik had. Ze mocht geen echte tongpiercing hebben, dus had ze er een gevonden die met magneetjes kon worden bevestigd. Maar dat werkte niet zo goed, omdat ze bij het eten en drinken makkelijk losschoten en in haar maag terecht kwamen. Door hun onderlinge aantrekkingskracht hadden die schade aan de darmen kunnen veroorzaken.

Sponge Bob Squarepants

Maar er is meer: zoals een meisje in Istanboel dat een spijker had ingeslikt, wat pas dankzij een röntgenfoto werd ontdekt. Of de man die een trouwring wilde stelen en hem daarom in de winkel maar inslikte, iemand die een wieltje van een fidget spinner in de mond had gestopt, of een kind dat bleek een poppetje van Sponge Bob Squarepants in zijn keel te hebben...