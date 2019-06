Naderende hitte leidt tot nodige maatregelen

Voor wie het nog niet wist: het wordt bloedheet komende week. De GGD heeft verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen al gewaarschuwd. Want volgens de KNMI is de kans heel groot dat de temperatuur in Oost-Nederland op dinsdag en woensdag boven de 36 graden uitkomt.

Aan de lange tafel in de hal van verzorgingshuis Het Weijtendaal in Wijhe is de naderende hitte het gesprek van de dag. ,,Zelf heb ik last van mijn hart dus ik moet rustig aan doen”, glimlacht Gien Goldsmid (91). ,,Het wordt 35 graden en dinsdag staat een uitje van de Zonnebloem op het programma. Met een boot op het water. Een beetje verkoeling kunnen we wel gebruiken.”

Stapje terug

Bij extreme warmte stapt het Wijhese verzorgingshuis net als veel andere instellingen in de regio over op een hitteprotocol, weet verzorgster Marieke Borkent. ,,IJsjes, extra drinken, ramen gesloten houden en niet naar buiten op het warmste moment van de dag”, somt ze een aantal maatregelen op. ,,Veel ouderen hebben hartfalen en zijn daardoor veel sneller benauwd bij hitte. Ze moeten echt een stapje terugdoen. Hopelijk gaat het allemaal niet te lang duren.”

Extra letten op ‘oudjes’

Ook Viattance met woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen kondigt een hitteprotocol af. ,,Dat houdt in dat medewerkers zorgen voor verkoeling en zorgen dat mensen voldoende drinken”, zegt woordvoerder Jacqueline van Dinten. Bezoekers en medewerkers wordt gevraagd extra te letten op de ‘oudjes’ zodat zij voldoende vocht binnen krijgen. ,,We letten er ook op dat er minder beddengoed op bed ligt en dat onze bewoners lekkere katoenen kleding dragen.”

Quote We willen dat cliënten zo rustig mogelijk blijven en geen activitei­ten ondernemen die niet nodig zijn. Greetje Leuninge, Saxenburgh Groep

Uit de zon

Rijksgezondheidsdienst RIVM beveelt iedereen aan rustig aan te doen, meer te drinken en uit de de zon te blijven. Volgens rijksgezondheidsdienst RIVM kan de hitte klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn opleveren.

De hitte gaat vaak ook samen met meer luchtverontreiniging. Dat kan dan weer leiden tot gezondheidsklachten als hoesten en kortademigheid. Vorig jaar werd ook een nationaal hitteplan geactiveerd. Of dit plan de komende dagen opnieuw uit de kast wordt getrokken is nog niet bekend.

Ziekenhuizen voorbereid

Bij ziekenhuis Isala in Zwolle zijn ze altijd voorbereid op extreme situaties. ,,Wij zijn op volle sterkte en hoeven niet specifiek iets anders te doen tijdens extreem warm weer. We zijn een traumacentrum dus voorbereid op ongewone situaties’’, zegt woordvoerder Karina Koopman. ,,Tijdens heel warm weer zien we voornamelijk meer mensen met uitdrogingsklachten binnen komen. Vooralsnog hebben we geen hitteplan, maar we zorgen dat onze patiënten en bezoekers van extra vocht voorzien worden. In de aankomsthal zal extra water worden neergezet.’’

Hitteprotocol

Bij de Saxenburgh Groep, waar onder meer Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg onder valt, zijn ze op alles voorbereid. ,,We maken ons geen zorgen, want we weten precies waar we op moeten letten’’, zegt woordvoerder Greetje Leuninge. De Saxenburgh Groep levert zorg aan kwetsbare groepen, waaronder ouderen en zieken.

,,We zorgen dat onze cliënten extra vocht binnen krijgen. Vooral op de locaties waar wij ouderenzorg leveren zorgen wij dat er extra aandacht is voor het voorkomen van uitdroging, mensen krijgen daar ook bouillon aangeboden. We willen dat cliënten zo rustig mogelijk blijven en geen activiteiten ondernemen die niet nodig zijn. We houden de ramen en deuren dicht, zorgen dat het zo koel mogelijk blijft binnen en letten extra goed op al onze mensen.’’