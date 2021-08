Natste zomer ooit? Geweldig!

Heleen Hennink kijkt tevreden over haar landerijen. Achter haar is de boerderijwinkel, waar de klanten af en aan lopen. De afgelopen dagen zijn veel berichten in de media verschenen over aardappelboeren die tot wel 75 procent van de oogst moeten inleveren vanwege het natte weer. De ziekte phytophthora houdt van natte omstandigheden en houdt dit seizoen huis, met name onder de bioboeren. In sommige gevallen is de oogst maar 25 procent van de normale opbrengst. Maar daar hebben ze bij Tuinderij de Haverkamp geen last van.