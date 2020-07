Nieuwe Stint mag voorlopig nog niet de weg op, kinderopvangcentra ‘zeer teleurgesteld’

Wethouders haken vaker af: ‘Luxe op het pluche? Het is mooi werk, maar ook een hondenbaan’

11 juli Eén ding is zeker: saai is het niet aan de collegetafel in Brummen. Burgemeester Alex van Hedel hoeft maar met z’n ogen te knipperen en hij ziet alweer andere gezichten. Van de wethoudersploeg die aantrad na de verkiezingen in 2018 is inmiddels niemand meer over.