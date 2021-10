Nieuws gemist? 1000 kinderen uit hus geplaatst door toeslagenaffaire en Weer mondkapjes in verzorgingstehuis. Dit en meer in jouw overzicht

De gouden tip over de schutter die onlangs de wolf bij Stroe heeft gedood, levert liefst 16.000 euro op. De Faunabescherming vindt het van groot belang dat de dader wordt opgespoord en berecht en looft de beloning daarom uit.

Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 1000 kinderen van ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire onder jeugdbescherming en uit huis geplaatst. De Tweede Kamer is verbijsterd over dat hoge aantal.

Volledig scherm Een ernstig ongeval op de A50 waarbij een man bekneld raakte. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Een heftig eenzijdig auto-ongeval zorgde er voor dat de A50 in de nachtelijke afgesloten was. Een medisch team moest ter plekke overgaan tot amputatie om het leven te redden van een 32-jarige man uit Zwolle. Dat komt gelukkig bijna nooit voor, legt een traumachirurg uit.

De koning is van plan om in de komende drie maanden een dagdeel te gaan jagen in de Kroondomeinen. Toch is het natuurgbied tot 25 december gesloten voor recreanten. Daar is toch enig onbegrip over.

We kunnen het mondkapje toch nog niet in de vuilnisbak gooien. Een zorginstelling in Staphorst voert ze weer in. En mensen moeten toch ook weer afstand houden.

Marcel Boudesteyn (50) is de opvolger van Adriaan Visser, die onlangs na 12,5 jaar afscheid nam als voorzitter van PEC. Hoe gaat de oud-speler van FC Zwolle de club leiden?

Volledig scherm De ingestorte tribune. © Pro Shots / Erik Pasman

NEC-stadion De Goffert in Nijmegen blijft voorlopig dicht voor publiek. Reden is het instorten van een deel van het uitvak van het stadion toen fans van Vitesse na afloop van de Gelderse derby op en neer sprongen.

Vanavond is het op veel plaatsen droog met opklaringen. Het is zeer zacht met temperaturen ruim boven 15 graden, vannacht koelt het ook amper af. Morgen hebben we weer met veel bewolking te maken. In de loop van de dag vallen verspreid pittige buien, landinwaarts ook met kans op onweer en windstoten. Het blijft ronduit zacht en vooral aan zee waait het krachtig tot hard. Ook daar kunnen zware windstoten voorkomen.

Nafluiten, roepen, achtervolgen en zelfs betasten: voor Nova Adelerhof (16) uit Rotterdam-Overschie is straatintimidatie al jaren dagelijkse kost. En voor de meiden om haar heen is het volgens de tiener niet anders. Ze wil er nu de aandacht op vestigen.

Volledig scherm Melanie Brands kreeg baarmoederhalskanker, overleefde het maar blijft nu wel ongewenste kinderloos. © PHOTO:VINCENT JANNINK © VINCENT JANNINK

Melanie Brand (33) uit Deventer zag zichzelf van jongs af aan al ooit als moeder. Baarmoederhalskanker maakte dat acuut onmogelijk. Ze roept vrouwen op het uitstrijkje niet te vergeten. Als ze daar bang voor zijn, moeten ze in ieder geval een zelftest doen. Die heeft haar het leven gered.

Robey W. is het helemaal zat in de gevangenis. Vandaag stond hij voor de rechter na een zware mishandeling in Diepenveen. ,,Ik heb het licht gezien. De gevangenis is een hel, daar zijn alleen maar verdrietige mensen. Ik wil zo snel mogelijk terug naar huis, naar mijn kinderen.” Maar zo zeker is dat nog niet.

En dan nog even dit: Kinderen in de Zwolse wijk Stadshagen hebben eindelijk een omheind trapveldje. Lekker voetballen zonder dat de bal alle kanten op gaat. Er is alleen nog 1 obstakel...

