Nieuws gemist? 132 mensen overlijden bij vliegramp China en Koningspaar vangt vluchtelingen op. Dit en meer in jouw overzicht

Een passagiersvliegtuig met 132 inzittenden is maandagmiddag (lokale tijd) neergestort in het zuiden van China. Luchtvaartmaatschappij China Eastern heeft bevestigd dat er doden zijn gevallen, maar nog niet alle details zijn duidelijk.

Eén, twee of zelfs drie keer een coronabesmetting doorlopen – het kan. En het is lang niet gezegd dat de eerste keer het ergst is. Dit is waarom je steeds weer corona kunt oplopen

Een waterleiding in het centrum van Deventer is vanmorgen geknapt. De breuk zorgde ervoor dat een groot deel van het Grote Kerkhof zonder water is komen te zitten.

Koningspaar vangt Oekraïense vluchtelingen op in Het Oude Loo in Apeldoorn. Er is in het kasteel dat normaal niet voor publiek toegankelijk is, plek voor zes tot acht gezinnen.

De rechter heeft de gemeente Deventer geschorst als partij die optreedt voor mensen met schulden. Als ‘zaakwaarnemer’ laat Deventer te veel steken vallen en zijn mensen zelfs (verder) in de (financiële) sores gekomen en onvoldoende geholpen. ,,De problemen blijken veel groter dan we dachten.”

Marc Overmars wordt de nieuwe technisch directeur bij Antwerp FC. De 48-jarige ex-international vertrok bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers. Vanmiddag werd hij gepresenteerd bij de huidige nummer drie van België: ‘Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren’

De eerste etappe van de Ronde van Catalonië is op een nare manier geëindigd. De Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli, tweede in de rituitslag, zakte na de finish in elkaar en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Een dramatische start van het nieuwe Formule 1-seizoen voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De wereldkampioen én zijn teamgenoot Sergio Pérez strandden in het zicht van de haven. Buitenlandse media spreken massaal van een nachtmerrie voor de Nederlander en zijn team.

De Russische atlete Jelena Lasjmanova is voor twee jaar geschorst en moet haar op de Olympische Spelen van Londen 2012 veroverde gouden medaille op de 20 kilometer snelwandelen inleveren.

Kees van Wonderen is de nieuwe trainer van Heerenveen. De huidig oefenmeester van Go Ahead Eagles maakt na dit seizoen de overstap van Deventer naar Friesland. Van Wonderen tekent voor twee jaar bij Heerenveen.

Morgen draait de wind naar het oosten en dat levert hogere temperaturen op. Het wordt een graad of 18 en de zon zal daarbij opnieuw flink schijnen.

Gerard verloor zijn vrouw, wat moet hij nu nog met zijn monumentale pand? ‘Daar mogen vluchtelingen in’

Isala-verpleegkundige Rebecca bedacht een schoen voor haar collega’s. Ze ontwikkelde een schoen speciaal voor zorgpersoneel, die ze sinds kort ook levert aan haar eigen ziekenhuis Isala in Zwolle. ‘Zo trots als ik collega’s erop zie lopen’

De mooiste ooi van Nederland is doodgebeten. Eigenaar Robert Bos is woest: ,,Ik weet zeker dat dit een wolf is geweest. We hebben hem namelijk op videobeelden zien lopen. Nederland moet wakker worden, dit kan zo niet langer.”

En dan nog even dit: Hans Kazàn is weer thuis. De 68-jarige illusionist lag bijna twee weken in het ziekenhuis en verkeerde in grote onzekerheid over wat hij mankeerde. ,,Op een gegeven moment word je hopeloos.”

