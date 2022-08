Nieuws gemist? Aan de A50 wordt wel degelijk gewerkt • Toeschouwer Highland Games sterft door metalen bal

Geen ronkende machines: het leek gisteren verdacht stil op de afgesloten A50. Maar niets is minder waar, verzekert Rijkswaterstaat. ,,Er wordt wel degelijk keihard gewerkt.’’

Een grote schok voor ijsfamilie Tamaline. Giancarlo (48) uit Almelo overleed vandaag plotseling. Deventer achterneef Pietro is in rouw. ,,Hij heeft alleen maar tegenslagen gehad.’’

Volledig scherm Links: de plotseling overleden Giancarlo Talamini uit Almelo. Rechts: Pietro Talamini van Talamini Deventer. Hij is een achterneef van Giancarlo. © Lars Smook & Ronald Hissink

Een 65-jarige toeschouwer is bij de Highland Games om het leven gekomen. De man werd bij het kogelslingeren geraakt door een metalen bal. ,,Een verschrikkelijk drama.’’

Na twee jaar is de Deventer Boekenmarkt weer terug. Op de IJsselkade is het een drukte van belang, maar de Brink lijkt uitgestorven. ,,Waarom is het hier zo leeg? Waardeloos.’’

De eerste drie punten van PEC in de Keuken Kampioen Divisie zijn binnen. De Zwollenaren versloegen De Graafschap in eigen huis. ,,Lekker dat we gelijk winnen van een concurrent.”

Voormalig Go Ahead-speler Donny van Iperen (27) is buiten levensgevaar. Na een botsing met een doelman kwam hij in een Moldavisch ziekenhuis terecht. ,,Laatste berichten zijn goed.’’

Volledig scherm De eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie voor PEC Zwolle, op zondag tegen de Graafschap. © Pedro Sluiter Foto

Achterhoekse politieman Toon Ruiken (62) is dé boeren-expert van de politie. Tegen extreme boerenacties spreekt hij zich fel uit. ,,Een aantal radicaliseert volkomen.”

In het buitenland kunnen long covid-patiënten terecht voor zuurstoftherapie en bloed filtering. Ziekenhuizen in Oost-Nederland willen er niet aan. ,,Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit werkt.”

En dan nog even dit: Het is véél meer dan een vakantiespelletje. Jeu de Boules is topsport, vindt de 73-jarige Anton uit Epe.

