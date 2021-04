Nieuws gemist? Aanslag in Apeldoorn spookt nog altijd door hoofd van Renaldo en ic’s slaan alarm. Dit en meer in jouw overzicht

De ic’s willen geen discussie over versoepeling. ‘Maar’, zeggen intensivisten, ‘schrik niet als er straks geen plek is in ziekenhuizen.’

Een bejaarde man (83) werd aangereden door een man die op de vlucht was voor de politie. De kleindochter van het slachtoffer zit vol onbegrip. ‘Wie doet zoiets?’

Drie keer halsoverkop naar buiten in anderhalve maand tijd: de bewoners aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle zullen er wel gek van worden.

Volledig scherm Opnieuw moest de politie naar de Thomas a Kempisstraat. © News United/Stefan Verkerk

Het wrak van de gezonken Indonesische onderzeeër is gevonden. De 53 bemanningsleden zijn omgekomen. Het verdriet in Indonesië is dan ook groot. ‘Wij uiten allemaal ons diepe verdriet over deze tragedie’

De belangrijkste mondiale filmprijzen - de Oscars - worden vannacht uitgereikt. Wie blijken de grote winnaars in één van de merkwaardigste filmjaren uit de geschiedenis? Volg het spektakel bij ons live!

De topper tussen Ajax en AZ was vermakelijk én intens. In de tweede helft eiste deze Oranje-international de hoofdrol op.

Wat te doen met Pelle Clement? De PEC-middenvelder blonk uit tegen Heerenveen na zeven weken zonder basisplek. Hij bezorgt Bert Konterman hoofdbrekens.

Het is de volleybalmannen van Dynamo gelukt: de eerste landstitel in elf jaar is een feit dankzij een knappe comeback.

Ook morgen mogen we ons verheugen op perioden met zon. Het blijft bovendien droog. De temperatuur ligt tussen de 12 en 14 graden.

Marechaussee Renaldo was in 2009 als een van de eersten ter plaatse na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. De dodelijke daad werd een tijdbom in zijn hoofd.

Na de dood van haar moeder ontdekte Vareen (23) dat haar vader in Zimbabwe een dubbelleven leidde dankzij een mysterieuze doos vol brieven en foto’s. Nu gaat ze op zoek naar haar roots én naar haar vader.

Omar valt op mannen en hield dat lang geheim. Bang voor represailles. Nu hij zijn gewelddadige thuis is ontvlucht, wil zijn familie hem vermoorden. ‘Mijn hele leven was angst’

En dan nog even dit: Elke zaterdag ontving een vrouw twee kranten van 20 jaar oud in de brievenbus. Ze had geen idee waarom. Deze wijkagent wist het mysterie te ontrafelen.

