Nieuws gemist? Aantal besmettingen in Oost-Nederland stijgt en Verstappen verbaast vriend en vijand

Het aantal besmettingen in Oost-Nederland blijft stijgen. Gisteren noteerden Putten en Ermelo nog de meeste besmettingen in het Oosten, vandaag is dat een andere gemeente .

Hij is een van de bepalende gezichten van de coronacrisis: Diederik Gommers. Terugblikkend is hij kritisch in dit interview over de Nederlandse corona-aanpak. ,,We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde.”