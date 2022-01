Nieuws gemist? Achterhoekse trucker overlijdt na brand in cabine. En: 25 jaar na laatste Elfstedentocht

Delen per e-mail

In het Apeldoornse stadspark Berg & Bos is een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Een 41-jarige trucker uit de Achterhoek is overleden nadat er brand uitbrak in zijn vrachtwagen. Zelfs het heldhaftige optreden van Marcel mocht niet meer baten.

De stroomstoring in het St Jansdal legde niet alleen het ziekenhuis in Harderwijk, maar ook alle andere locaties plat. En dat is precies waarvoor wordt gewaarschuwd.

Het is ‘onwaarschijnlijk’ dat op 14 januari de lockdown wordt opgeheven, voorspelt een OMT-lid. Vooral nu de omikron-variant voor fors meer besmettingen zorgt.

En dat is nummer twee: opnieuw een aanvallende (en tijdelijke) versterking voor PEC Zwolle, dat nu zaken heeft gedaan met Ajax voor het binnenhalen van een talentvolle doelpuntenmaker.

Een schok voor Landstede Hammers: bij aanvoerder Nigel van Oostrum is een goedaardige hersentumor gevonden. ,,Heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Volledig scherm Erik Hulzebosch over de Elfstedentocht van 1997. © Frank Uijlenbroek | Cor Vos / Fred Ernst

Exact 25 jaar geleden werd de laatste Elfstedentocht gehouden. Erik Hulzebosch (51) uit Loozen eindigde toen als tweede en ook lezers halen hun herinneringen op. ,,De terugweg is een feest.”

Morgen wisselen wolken, zon en buien - met kans op hagel en onweer - elkaar af. Tussen de buien door loopt de temperatuur op naar 6 graden.

‘Laten we samen een boerderij kopen’, riepen de mannen van Else en Jantine gekscherend. En zo geschiedde: nu delen de twee gezinnen een oude boerderij. ,,Het is echt een cadeautje, zo fijn en ruim.”

Eind goed, al goed voor Kuintje (86) en Hendrik (81). Met gebak vieren ze dat ze tóch samen in het woonzorgcentrum in Heino kunnen blijven wonen. ,,Wel wat traantjes gelaten.”

Volledig scherm Kuintje van Vliet en haar man Hendrik Bout. © Ronald Hissink

En dan nog even dit: Max Verstappen is drie weken na zijn wereldtitel nog altijd niet uitgefeest. In Miami gaat de F1-coureur helemaal uit zijn dak!

