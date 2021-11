Nieuws gemist? Afvaldumper in Deventer gepakt en lichaam gevonden in Dalfsen. Dit en meer in jouw overzicht

Update | Interactieve kaart Eén op acht jongeren in Heerde krijgt jeugdzorg, in Staphorst één op 24: zo zit dat in jouw gemeente

Een op twaalf jongeren in Nederland krijgt een vorm van hulp bij gedrags- of gezinsproblemen. In deze regio zijn de verschillen groot: Heerde (1 op 8) en Zutphen (1 op 9) zitten boven het landelijk gemiddelde, maar Raalte, Staphorst en Urk zitten er weer ver onder (nog geen 1 op 20).

29 oktober