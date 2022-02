Nieuws gemist? Agressie in Apeldoorn en kabinet wijzigt coronadoelen. Dit en meer in jouw overzicht

Volgende week dinsdag komt er een coronapersconferentie zonder premier Rutte. Dit is het signaal van de ‘nieuwe fase’ van de corona-aanpak. Ook wijzigt het kabinet de coronadoelen.

Vanmiddag kwamen er 25.000 huishoudens een tijd zonder stroom te zitten. De storing trof Ermelo, Harderwijk, Uddel, Elspeet en Putten.

In- en uitchecken met je bankpas, over een paar maanden kan dit gewoon. De OV-chipkaart gaat op de schop en er komen hele nieuwe betaalvormen bij.

De politie in Apeldoorn is vanmiddag met vijf eenheden uitgerukt naar zorginstelling ‘s Heeren Loo aan de Achisomoglaan. Er zou een dreigende situatie zijn ontstaan rond een bewoner.

Bij een ernstig ongeval op de N36 in Sibculo zijn vanmiddag twee personen om het leven gekomen. Even voor 17.30 uur kwamen een vrachtwagen en twee bestelbussen met elkaar in botsing.

Kjeld Nuis heeft in Peking zijn olympische titel op de 1500 meter geprolongeerd. Hij was op het nippertje sneller dan zijn landgenoot Thomas Krol die genoegen moest nemen met zilver.

PEC-aanwinst Djavan Anderson had na elleboogstoot kaak uit de kom: ‘Ik kon niet eens meer praten’

Overmarsgate: Behalve het vertrek van Overmars als directeur volgen er mogelijk nog meer consequenties.

Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt met later op de dag vanuit het noordwesten toenemende kans op regen. Het wordt ongeveer 11 graden en de wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten.

Er is gedoe rondom een viskraam in Apeldoorn. Twee buurtbewoners ervaren enorme geuroverlast, maar andere omwonenden vinden dat onzin: voor hen hoort de viszaak hier juist.

Buren strijden tegen bouw van kapitale villa’s in Hasselt: ‘Prachtig stukje natuur wordt verkwanseld’

Het huis dat Henk bouwde van boomstammen in Deventer is te hoog, maar afbreken vindt rechter ‘onredelijk’. ‘Het gaat over een paar centimeters. Waar hebben we het dan over?’

De opmerkelijke carrièreswitch van Hugo van Dijk uit Zwolle. Hij zegde zijn baan bij een waterschap op voor een studie filosofie, die hij nu combineert met werk als fietskoerier: ,,Op de fiets krijg ik de beste ideeën.”

En dan nog even dit: Bejaarde man knutselt een flitspaal van oude soepblikken en heeft succes: ‘Hardrijders gingen vol op de rem’

