Nieuws gemist? Alerte snackbarhouder en afgelaste amateurwedstrijden. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

Volledig scherm © de Stentor

De ‘nieuwe Stint’ heeft groen licht gekregen. De oude Stint, ooit bedacht in Zeewolde en gefabriceerd in Putten, mocht sinds eind 2018 niet meer de weg op vanwege een dramatisch ongeluk in Oss.

Meerdere donorkinderen hebben zich bij een DNA-bank gemeld voor onderzoek. De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut verwekte door zijn eigen sperma te gebruiken minstens 17 kinderen bij vrouwen met een kinderwens.

De afgelopen 24 uur testten 4996 mensen positief in Nederland. In de regio IJsselland nam het aantal positieve uitslagen toe.

Volledig scherm © de Stentor

Door een oplettende snackbarhouder werd de transfer van Mario Götze al snel wereldnieuws. Hoe de voetballer de aandacht trok? Door zijn peperdure auto.

De eerste afgelaste amateurwedstrijden voor komend weekend zijn al bekend. Vanwege corona ging door onder meer voetbal- en handbalwedstrijden een streep.

Frank de Boer debuteerde vanavond als bondscoach. Het Nederlands elftal speelt tegen Mexico. Op het veld maakten Wijndal en Koopmeiners hun debuut.

Volledig scherm © de Stentor

Het wordt bewolkt, winderig en opnieuw regenachtig. De zon laat zich sporadisch zien en het wordt maximaal 16 graden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © de Stentor

Bathmen verkeert in een vrijwillige lockdown. Vanwege een hoog aantal coronabesmettingen ging een café dicht en werden activiteiten stilgelegd. Van uitgestorven straten is echter allesbehalve sprake. De visboer komt nog gewoon vanuit Spakenburg naar het dorp.

Nirosha (35) uit Deventer is doof. Door het mondkapjesadvies loopt ze tegen obstakels aan, want liplezen is dan een heel karwei.

En dan nog even dit: Een automobilist verloor zijn baan nadat een bericht op teletekst over hem verscheen na een ongeluk in Hasselt.

Bekijk hieronder onze meest populaire video’s van dit moment: