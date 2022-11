Nieuws gemist? Alweer overval in Apeldoorn • Bennie (57) gaat weer friet en fruit uitdelen in Oekraïne

Alweer is het raak in Apeldoorn. Voor de derde keer dit weekend wordt een zaak overvallen. Politie maakt jacht op de dader, een jongeman van rond de twintig, die er op een damesfiets vandoor ging.

Bij een explosie in de Turkse stad Istanboel zijn zes doden en 53 gewonden gevallen. Volgens Turkse president Recep Tayyip Erdogan is het een aanslag. ,,De daders van deze verachtelijke daad zullen worden ontmaskerd.’’

Bij een zware botsing tussen twee auto’s in Rouveen zijn zondagmorgen meerdere gewonden gevallen. Vijf personen zijn per ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Het terras van café De Concurrent in Vlissingen helemaal vol toen de gasten ineens moesten vertrekken. Van de gemeente moest het zomerterras worden opgeruimd. De eigenaar: ,,Wij hebben dat verkeerd begrepen.’’

Een week voor de start van het WK is Denzel Dumfries uitgevallen met een knieblessure. Hij speelde met zijn club Inter Milaan, maar ging er na ruim zeventig minuten bij zitten. Het is nog onduidelijk of zijn WK in gevaar komt.

In de laatste acht thuisduels in de eredivisie tegen Vitesse won Go Ahead Eagles nooit. Met slechts één gelijkspel in oktober 1994. Terwijl de vier wedstrijden vóór die treurige reeks van acht allemaal werden gewonnen.

You like to give a voice to the voiceless. Zo omschreef Desmond Tutu de missie van Marc Dullaert (59). De Deventenaar is de grondlegger van KidsRights en meer. Wat drijft hem om te blijven strijden voor kinderrechten?

Désiree van Wijk rijdt met haar vrachtwagen door heel Europa en schrok zich een ‘rolberoerte’ toen haar vader haar vrachtwagen roze had laten spuiten. Ze krijgt er veel aandacht mee, maar hoeft niet beroemd te worden: ,,Het werk blijft gewoon hetzelfde hoor.’’

Volledig scherm Désiree bij haar vrachtwagen. © COR DE KOCK

Bennie (57) leidde dit jaar tot een ongekende hulpactie met friet en fruit voor vluchtelingen aan de Pools-Oekraïense grens. Nu staan Genemuidenaren weer op punt van vertrek. ,,Ik was de vorige keer kats kapot.’’

En dan nog even dit: Anita (60) uit Zwolle gebruikt al twaalf jaar een perkje en naastgelegen parkeerplaats om haar huis via de tuin te verlaten. Van de eigenaar van het terrein mag dat nu niet meer. ,,Ik was in tranen toen ik het hoorde.”

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.