Nieuws gemist? Angst voor Groningse taferelen in Twello en Groot kruis van graf verdwenen. Dit en meer in jouw overzicht

Regio biedt zichzelf aan als voorbeeld voor Nederland

20 mei Regio Zwolle is ‘de ideale regio van Nederland’, vindt ze zelf, en dat mag iedereen weten ook. Het is niet voor niets dat de regio economisch beter door de coronacrisis komt. ,,Dat is geen toeval of geluk, dat is onze verdienste”, zegt burgemeester van Zwolle en Regio Zwolle-voorzitter Peter Snijders. Zijn regio, een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, vormt volgens hem een voorbeeld en inspiratiebron voor het hele land. ,,Wij hebben Nederland iets te bieden.”