Nieuws gemist? Anouk stapt op en Talitha begraaft haar zoontje in haar tuin. Dit en meer in jouw overzicht

Talitha heeft haar stilgeboren zoontje in haar eigen achtertuin begraven. Er is in haar gemeente geen andere oplossing. Nu gaat ze op de barricades. Want dit onmenselijk verdriet wenst ze niemand toe. Er moet een plek komen voor veel te vroeg geboren baby's.

Het nieuws rond de The Voice of Holland verstomt nog niet. Gisteren maakte RTL bekend voorlopig de uitzendingen stil te leggen omdat er ernstige beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. Bandleider Jeroen Rietbergen stapte op. Er ligt aangifte tegen coach Ali B. Coach Anouk wacht het allemaal niet af. Zij maakte zondagmiddag bekend te stoppen bij de ‘corrupte bende'.

ME grijpt in bij illegaal feest in Dalfsen

In de nasleep van de eerste versoepelingen werd er nog wel wat rotzooi getrapt. In Zwolle kaapten jongeren de zaterdag in de binnenstad. En in Dalfsen moest vannacht de ME er aan te pas komen om een illegaal feest in het centrum te beëindigen.

In de ziekenhuizen kijken de artsen geïnteresseerd naar de patiënten met omikron. Want hoe beweegt deze virusvariant in ons lichaam? ‘Je moet voorzichtig zijn, maar het lijkt een enorm verschil met vorige golven.’

Is de magie weg bij Go Ahead Eagles? Met de kansloze nederlaag tegen RKC Waalwijk (0-2) is de tijd van gelatenheid en achteroverleunen voorbij. De zorgen nemen toe.

Voor het tweede jaar op rij is de virtuele 24 uur van Le Mans voor Max Verstappen uitgedraaid op een teleurstelling.

Max Verstappen kon zijn deelname aan de virtuele 24 uur van Le Mans niet bekronen met een zege, maar toch ging de winst naar een Nederlander. Jeffrey Rietveld, een erkend simulatieracer, was de snelste in de langeafstandsrace, die online door miljoenen over de hele wereld werd gevolgd.

Het is bewolkt en buien trekken oostwaarts over het land. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart het soms op. De minima liggen rond 3 graden. Maandag overdag schijnt vooral in het westen geregeld de zon, dieper landinwaarts komen ook vrij veel wolken voor waaruit lokaal ook wat regen kan vallen. Daar waar de zon schijnt wordt het 9 graden, elders een graad of 7. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is boven land 2 tot 4 Bft, aan zee vaak 5 of 6 Bft. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot dicht bij nul en wordt het wederom mistig.

Moet Apeldoorn een prominente plek krijgen in herdenking van de Jodenvervolging? Het Apeldoornsche Bosch was een joodse psychiatrische instelling op het terrein dat nu Groot Schuylenburg is. In januari 1943 ontruimden de nazi’s het complex. Bijna 1300 mensen werden afgevoerd en vermoord. Het herinneringscentrum moet uitgroeien tot een van de belangrijkste herdenkingsplekken in het land.

Opnieuw brand op camping De Koekamp in Epe.

Weer een verwoestende brand... Na vijf vlammenzeeën in korte tijd houden chaleteigenaren op de Koekamp in Epe hun hart vast: wie is het volgende slachtoffer? Terwijl het politieonderzoek nog niet tot een aanhouding heeft geleid, denken op het recreatiepark meerdere eigenaren te weten wie de chaletpyromaan is.

Nadat kunstenaar Jolein Kirpestein (30) uit Zwolle op haar 10de wordt misbruikt, zwijgt ze over wat haar is aangedaan. Haar trauma blijft lang onopgemerkt aan de oppervlakte liggen. Kunst blijkt haar uitlaatklep, de stille getuige van haar leed.

En dan nog even dit: In Heeten hadden ze een beweeglijk middagje. De hulpdiensten wilden een zwaan te pakken krijgen die met een draad rond de snavel ronddobberde. Maar natuurlijk liet het beest zich niet zomaar grijpen.

