Nieuws gemist? Arrestatie in ‘nazi-zaak’ Urk en onrustige nacht in Kampen en Apeldoorn. Dit en meer in jouw overzicht

Nog altijd houdt de nazi-rel rond een groepje jongeren Urk de gemoederen bezig. De lokale politiek zit ermee in haar mag, want wat kunnen zij doen? Intussen is er een arrestatie in de veelbesproken zaak verricht.

Het was flink schrikken in deze straat in Kampen toen vannacht ineens het trottoir voor één van de huizen explodeerde. Het incident maakt indruk. ,,Ik heb geen oog meer dichtgedaan.”

Hij klom in zijn onderbroek van balkon naar balkon, trapte ramen in, schopte tegen deuren. Een verwarde man (37) zorgde in Apeldoorn voor flink wat problemen. En dat was niet de eerste keer.

Het is inmiddels traditie: plannen voor Prinsjesdag die uitlekken. Er is geen slecht nieuws voor de portemonnee. Dit is wat we nu weten.

Opnieuw is er een minister gestruikeld over het dossier-Afghanistan. Na de aftocht van Sigrid Kaag was het nu de beurt aan collega Ank Bijleveld. Dat zorgt voor woede bij het CDA.

Een dramatische ochtend in Almelo. Bij een steekincident vallen twee doden. De vermoedelijke dader stond schietend met een kruisboog op het balkon.

De spanning stijgt: deze zondag is de wedstrijd van het jaar! De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle belooft een heet middagje te worden.

De teambaas van Max Verstappen is duidelijk: wat hem betreft had Lewis Hamilton ook best een straf mogen krijgen voor de botsing tijdens de GP van Italië.

Louis van Gaal heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor een reeks nieuwe interlands met Oranje om zich te plaatsen voor het WK. En bij die selectie zit een opvallende naam.

De dag start morgen grijs, maar in de loop van de middag komt gelukkig toch de zon goed tevoorschijn. Het wordt 20 of 21 graden.

Tom ten Haaft (25) uit Wezep overleed bij een tragisch scooterongeluk in Heerde. Familie, vrienden, collega's en de burgemeester kwamen bijeen voor een indrukwekkend afscheid.

Peter B. gaf gastlessen op de Politieacademie in Apeldoorn, terwijl hij zich ten onrechte voordeed als arts. Dit had voorkomen kunnen worden, maar een check ontbrak.

En dan nog even dit: Hendrik Jan Bökkers uit Heino is één van de sensaties in het nieuwe seizoen van het programma Beste Zangers. En dat maakt de Sallandse zanger populairder dan ooit, merkt hij.

