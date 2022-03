Nieuws gemist? Autodief uit Deventer zwijgt uit angst voor ‘een kogel’ en Lamborghini-crash maakt veel los. Dit en meer in jouw overzicht

Een autodief uit Deventer die zich gespecialiseerd had in Fiat 500's is tegen de lamp gelopen. Hij had iets simpels over het hoofd gezien, ondanks alle voorbereiding.

Rick van Stippent werd landelijk nieuws na zijn crash met zijn Lamborghini op de A28 bij Rouveen. Blij is hij daar niet mee: ‘Ik word als crimineel weggezet’

Schroothandel Regelink in Kampen dreigt klanten met 500 euro boete als ze materiaal inleveren waar nog een accu of batterij in zit. Anders zijn nieuwe branden in de toekomst niet uit te sluiten.

Harry Regelink (r) en Frits Stam balen als een stier van alweer een brand.

Het eind van het koffiebekertje op kantoor lijkt in zicht: Vanaf 2024 is dat verboden en moeten er herbruikbare bekers gebruikt worden.

Als voetballer moet je niet alleen verstand hebben van wat er tussen de lijnen gebeurt, maar ook thuis zijn in de handel in cryptomunten. Tenminste als je Messi heet.

Ze had keus uit Spanje, Amerika én Nederland, maar Damaris Egurrola (22) sluit zich nu voor het eerst aan bij de Oranje Leeuwinnen.

Het comité Cancel Qatar 2022 heeft een petitie met zo'n 20.000 handtekeningen van Nederlanders bij de KNVB ingeleverd. De bond laat in een reactie al weten dat ‘een boycot schadelijk zou zijn’.

Morgen is er naast bewolking ook her en der ruimte voor de zon. Maar met slechts 7 tot 10 graden is het wel vrij koud.

De vondsten van de politie werden gedeeld op Instagram.

Anoniem de politie tippen werkt: vorig jaar leidden die tips tot 588 aanhoudingen in Gelderland en Overijssel.

Een verzonnen en ongewenste seksadvertentie waardoor je vervelende telefoontjes krijgt, die heb je maar niet zomaar van internet verwijderd. Een bedrijf uit Lelystad moest er voor voor de rechter verschijnen.

En dan nog even dit: Een hovenier dacht een slimme oplossing te hebben voor het kappen van een gigantische Canadese populier, maar dat pakte even anders uit...

