Nieuws gemist? Automobilist uit Raalte overleden en Queen Elizabeth bedroefd na interview. Dit en meer in je overzicht

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland neemt weer toe. Negatieve uitschieter blijft de gemeente Zwartewaterland, met 83,8 positieve tests per 100.000 inwoners.

Een 32-jarige automobilist uit Raalte is vanochtend overleden na een ongeluk op Kanaal Zuid tussen Lieren en Apeldoorn. De man knalde met zijn auto eerst tegen een boom en kwam daarna in het water terecht. Het was niet het eerste ongeluk op die plek.

Django van de fietsenstalling in Deventer zou het verhaal niet geloven als hij het zelf niet met eigen ogen gezien had. Deze man gebruikte de ingang van zijn stalling als parkeerplek voor zijn Alfa Romeo Spider. Eigenaar Nico is inmiddels opgespoord. En dit heeft hij er over te zeggen.

Volledig scherm Een bestuurder van een Alfa Romeo parkeerde vanochtend zijn auto onder aan de trap van de fietsenstalling bij het station in Deventer. © De Stentor

Queen Elizabeth heeft voor het eerst gereageerd op het spraakmakende interview dat Harry en Meghan hebben gegeven bij Oprah Winfrey. Dit is haar reactie.

Het einde van een tijdperk: Joachim Löw houdt het na het EK deze zomer voor gezien bij de Mannschaft. Duitsland moet op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Het Nederlands kampioenschap voor springruiters gaat niet door. Het evenement stond voor april op de agenda, maar een uitbraak van dit virus gooide roet in het eten.

Morgenochtend laat de zon zich even zien, maar al snel wordt de bewolking overal dikker. Het gaat 's middags regenen en het wordt maximaal 7 tot 10 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De sneltesten voor het coronavirus waren de afgelopen dagen niet aan te slepen bij de DA-drogisterij in coronabrandhaard Genemuiden. Maar mag dit wel?

Met één harde klap stond het leven van vier inzittenden van een Opel op z’n kop. Een automobilist die op de Flevoweg in Kampen door rood reed, knalde op hun wagen. ‘Door één klap is niets meer hetzelfde’

En dan nog even dit. De hele cast van The Passion van dit jaar is bekend gemaakt. En Oost-Nederland is rijk vertegenwoordigd.

Volledig scherm De cast van The Passion. © KRO-NCRV.

Bekijk onze meest populaire video’s van dit moment: