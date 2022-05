Nieuws gemist? Automobilist zwaargewond bij Uddel • Terugblik op meest omstreden dodenherdenking

Een automobilist raakte vanmorgen zwaargewond bij een ongeluk op de A1 ter hoogte van Uddel. De man sloeg met zijn voertuig meerdere keren over de kop.

De vergroting van een stuk huisvesting voor arbeidsmigranten in Dronten zorgt voor spanning in de buurt. ‘Arbeidsmigranten oké, megakamp néé!!!’: het spandoek laat er geen twijfel over bestaan.

Volledig scherm Omwonenden van de Roodbeenweg bij Dronten hebben een groot spandoek neergezet. © Foto Freddy Schinkel

‘Veilig uitgaansleven’ in Raalte komt nog niet van de grond: slechts vijf horecazaken in Raalte hebben het horecaconvenant met gemeente, politie en Koninklijke Horeca Nederland ondertekend.

Oorlogsheld Marco Kroon heeft opnieuw van zich doen spreken. Nadat zijn buren in paniek om hulp riepen, hielp hij gistermiddag een buurjongen die dreigde te stikken toen hij zich verslikt had in zijn pannenkoek.

Go Ahead Eagles is er zondagmiddag niet in geslaagd de droom van Europese play-offs verder gestalte te geven. Na een vermakelijk duel in De Adelaarshorst won Vitesse met 1-2.

Jeroen van Leeuwen was operationeel manager bij PEC Zwolle, maar begint per vandaag als technisch directeur van de Nederlandse turnbond (KNGU): “‘Het moet stimulerend, niet intimiderend.”

Volledig scherm Jeroen van Leeuwen: nieuwe technisch directeur van de turnbond. © Henri van der Beek

Voor Mickey van der Hart, oud-keeper van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles, kan mei de meest succesvolle maand uit zijn carrière worden. Over hoe het hem vergaat bij zijn Poolse club Lech Poznan.

Tien jaar na de meest omstreden dodenherdenking van Nederland. Een terugblik door de ogen van Wilma Aalderink, de vrouw van de burgemeester die als ‘fout’ werd bestempeld.

Als Pietje Bakker wist Jits van Straten (83) in een onderduikershol in de bossen van Epe uit handen van de Duitsers te blijven. Deze maand werd het hol opgegraven. ,,Ik ben blij dat het nu afgesloten is.’’

En dan nog even dit: Een ‘ondernemend’ jochie heeft zaterdag een wild avontuur beleefd in de auto van zijn ouders. De 4-jarige kleuter ontsnapte ‘s morgens vroeg uit huis en kroop achter het stuur. Hoe dat afliep, lees je hier.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment: