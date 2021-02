Nieuws gemist? Avondklokvete nog niet beslist en familieruzie loopt uit de hand in Olst. Dit en meer in jouw overzicht

De douane en politie vielen bij een grootscheepse actie op 16 locaties binnen vandaag. Ook in Hattem kwamen ze in actie en mét resultaat.

Een heuse familievete in Olst liep gisteravond volledig uit de hand. Er werden zelfs schoten gehoord.

De Polen Marcin W. en Pjotr T. schopten een man in Bant zo hard in elkaar, dat hij drie dagen aan de beademing op de ic lag. Vandaag velde de rechter in Lelystad zijn oordeel over de heftige zaak.

Volledig scherm De politie hield Marcin W. aan na het gewelddadige incident in Bant. © Jeffrey Korte / GinoPress | Freddy Schinkel

De avondklok moet per direct worden opgeheven, zo eiste actiegroep Viruswaarheid. En daar kreeg de groepering vandaag gelijk in van de rechtbank. De Staat liet het er niet bij zitten. Het juridische gevecht is nog altijd in volle gang.

Een Urker darter maakt indruk met zijn prestaties in het Duitse Niedernhausen waar hij het opnam tegen legende Raymond van Barneveld. ‘Niet verwacht ooit tegen hem te gooien’.

Ronald Koeman heeft oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest een basisplaats gegeven bij FC Barcelona voor de Champions League-kraker tegen Paris Saint-Germain. Volg het duel in ons liveblog!

De temperatuur loopt op tot een graad of 10. De zon zal wel minder tevoorschijn komen, ook is er een reële kans op regen in de loop van de middag.

Transvrouw Sidney uit Steenwijk zou zo maar het nieuwe meisje van K3 kunnen zijn. ‘Het zou wel iets zijn voor K3 dat vaak zingt over verdraagzaamheid en jezelf kunnen zijn’.

Deventer heeft sinds kort het meest bijzondere tankstation van Nederland. Je kan er zelfs terecht voor frituurvet.

En dan nog even dit: Altijd al een sportwagenfabriek willen hebben? Dan moet je in Zutphen zijn! Daar staat de grootste van Nederland te koop.

