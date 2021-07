Nieuws gemist? Baby Luca uit Kampen brak al elf botjes, nu is er hoop en Dichte deur bij Zwolse testlocatie. Dit en meer in jouw overzicht

Even goed timen wanneer je het beste een coronatest kan doen, voor vertrek naar Italië. Het begin van de vakantie liep voor een aantal mensen in Zwolle anders dan gepland. Ze stonden voor een dichte deur.

Volgens justitie in Kenia is Henk Rouwenhorst vorige maand vermoord, omdat hij van zijn vrouw wilde schijnen. Zij had er zo’n 23.000 euro voor over om de 55-jarige Apeldoorner om te laten brengen.

Hij vreesde al voor een faillissement. Maar dankzij de hulp van vrienden uit Oost Nederland is er weer perspectief voor Vincent en Yvette. Ze krabbelen weer op nadat hun pension in de Duitse Eifel door overstromingen werd getroffen.

De sfeer op de camping in Luxemburg werd minder en minder. En dat allemaal door één man uit Groningen. Hij zou foto's hebben gezien waarop zijn vrouw thuis in Nederland met een ander in bed lag. Midden in de nacht kwam het tot een uitbarsting.

De handen gingen de lucht in. Annemiek van Vleuten wist niet anders, of zij was de nieuwe Olympisch kampioen. De wielrenster wist niet dat Anna Kiesenhofer al lang breed de finish gepasseerd was.

De voorbereiding van Sanne Wevers verliep vol rumoer. Uiteindelijk mocht haar vader niet mee als trainer van de turnploeg. Dat maakte haar missie om haar titel op de balk te prolongeren bij voorbaat onmogelijk. En dat bleek ook, vandaag in Tokio.

Het wordt zo'n 21 graden. De kans op een buitje is klein, maar wel aanwezig.

Luca is nog maar drie maanden als het aantal botbreuken in zijn kleine lijfje al op elf staat. Osteogenesis Imperfecta luidt de diagnose, een genetische afwijking waarvoor geen genezing mogelijk is. Maar er gloort wel hoop.

Bart (31) uit Oude Wetering reed bijna vijf jaar geleden iemand dood. Met zijn vrachtwagen knalde hij op een file op de A7. ,,De grond zakte onder mijn voeten weg en allerlei gedachten schoten door mijn hoofd. Wat heb ik gedaan? Ik heb iemand vermoord!’’

En dan nog even dit: Een toevallige ontmoeting heeft het leven van vliegveldpianist Tonee Valentine op de kop gezet. Op zijn bankrekening staat nu meer dan 60.000 dollar.

