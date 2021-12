Nieuws gemist? Belastingdienst staat voor flinke uitdaging in Apeldoorn en opeens klinkt in Wezep hard geknal. Dit en meer in jouw overzicht

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Relatief weinig positieve tests in IJsselland: er is één vreemde eend in de bijt

Na de flinke stijging in het aantal besmettingen van gisteren, is het nieuwe aantal besmettingen vandaag gestabiliseerd in Oost-Nederland. De regio IJsselland is het beste jongetje van de coronaklas geworden. Er is één uitzondering: in Kampen waren afgelopen dag relatief veel positieve testen.

6 december