Nieuws gemist? Beppie de Bruin lag tien jaar dood in haar woning • Baby slaapt noodgedwongen in washok bij opa en oma

Dit voorspel­len experts voor de economie in Oost-Nederland: ‘Geen grote crisis, wel faillisse­men­ten’

Experts voorspellen voor de economie in Oost-Nederland helemaal geen slecht jaar. We doen het in 2023 zelfs iets beter dan gemiddeld in de rest van het land. Nee, er komt geen grote economische crisis. En ja, er komen meer faillissementen. Maar dat is helemaal niet zo erg. Voor al die andere crises wordt 2023 ‘het jaar van het begin van een oplossing’, verwacht directeur Karel Heijink van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden.