Nieuws gemist? Bijrijder (18) komt om bij ernstig auto-ongeluk en aantal besmettingen ‘gedaald’. Dit en meer in jouw overzicht

Een nachtmerrie in Nijkerk. Langs de Barneveldseweg (N301) is vannacht een auto tegen een boom gereden. Twee inzittenden (18) raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder is vandaag aan zijn verwondingen overleden.

Ook bij Terwolde ging het mis. Een vuurzee heeft daar vanmiddag in mum van tijd een rietgedekte boerderij verwoest. Getuigen zagen hoe de koeien in een van de schuren vlakbij de wei in werden gestuurd.

Volledig scherm De brandweer in actie bij de brandende woonboerderij bij Terwolde. © Pim Velthuizen

Afgelopen etmaal zijn er een stuk minder coronabesmettingen gemeld in Oost-Nederland. Maar of de daling echt is ingezet, is nog onduidelijk. In Flevoland is desondanks wél een stijging van het aantal besmettingen te zien. Bekijk hier de cijfers in jouw plaats.

Een voucher de je kunt gebruiken bij het boeken van een volgende reis. Handig of niet? Sommige mensen willen liever hun geld terug nadat een geboekte reis is geannuleerd. En als het aan de Geschillencommissie Reizen ligt, moet dat ook gebeuren.

Het is Wilco Kelderman niet gelukt om zijn roze trui te verdedigen. De Nederlandse kopman van Team Sunweb verloor in de voorlaatste etappe van de Giro d’Italia te veel tijd. En dat heeft ook gevolgen voor de eindzege.

Lewis Hamilton start morgen weer op poleposition. De Formule 1-coureur zette vanmiddag tijdens de kwalificaties op het asfalt in Portugal de snelste tijd neer. Ook Max Verstappen deed goede zaken.

Nog één, en weer raak! Ajax scoorde vanmiddag goal na goal in Venlo. De Amsterdammers vestigden een ongekend eredivisie-record. Na zo veel doelpunten werd VVV-Venlo uit zijn leiden verlost.

Morgen is het eerst grijs en nat. Van het westen uit wordt het droog, maar aan zee is later nog kans op een bui. De temperatuur blijft hangen op zo'n 14 graden.

In een manege in het Drentse Nijeveen werd in augustus de grootste cocaïnewasserij van Nederland ontdekt. De politie pakte dertien Colombianen op. Hoe en waarom raken Zuid-Amerikanen hier verzeild op het platteland? Een reis van het land van Pablo Escobar naar een gehucht in Drenthe.

Ze runden het in Zwolle wereldberoemde swingcafé De Docter en de Ierse pub Sally O’Briens en kwamen landelijk in het nieuws door dronken burgemeesters. Maar na bijna 39 jaar zwoegen in de horeca stoppen Charles en Leneke Fontijn ermee.

Volledig scherm Charles en Leneke Fontijn in de nu gesloten kroeg Sally O'Brien. © Frans Paalman

Nu de tweede coronagolf in volle hevigheid over ons heen komt, staan de GGD’s opnieuw in de frontlinie, net als in het voorjaar. Toch zijn er grote verschillen en dat is frustrerend.

En dan nog even dit: Let op! Vannacht gaat de klok weer een uur achteruit en is het wintertijd. Is het aanpassen van onze biologische klok lastiger nu we door corona veel meer thuiszitten?

