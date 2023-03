Nieuws gemist? Bijzonder optreden in Heino • Brand vernielt appartementen Apeldoorn voor oplevering

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ruim 2000 huishoudens in Deventer werden zondagmiddag flink getroffen door een grote stroomstoring. Daarbij kwamen meerdere mensen vast te zitten in een lift. Supermarkten waren genoodzaakt de deuren te sluiten.

Het kan zomaar dat het kabinet valt om de stikstof- en of asielcrisis. Dat menen CDA-leider Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte. Zij houden er rekening mee dat de regering de crises niet gaat doorstaan.

De brand die woedde in een nieuwbouwcomplex in Apeldoorn is vermoedelijk aangestoken. Het pand moest nog worden opgeleverd, maar is zo getroffen dat het waarschijnlijk moet worden gesloopt.

Janke Dekker stopt als voorzitter bij stichting Mores, de omgangsvormen-waakhond in de televisiesector. Ze stapt op nadat haar man Tom Egbers in opspraak is geraakt. Hijzelf zal de komende tijd ontbreken bij NOS Sport.

Vincent Janssen heeft besloten per direct te stoppen met spelen voor het Nederlands elftal. De 28-jarige spits kiest vanwege persoonlijke redenen en de drukke voetbalkalender voor het einde van zijn interlandloopbaan.

Met een kwartet aan gouden medailles was Xandra Velzeboer (21) de grote ster van de WK shorttrack. Ze onttroonde Suzanne Schulting (25). ,,Ze is een schatje, maar ook een pittige dame.’’

Ook in het amateurvoetbal gebeurde vandaag weer een hoop: zo verloor Rohda Raalte de kraker tegen HBS en wint Columbia voor het eerst in drie maanden. Daarover meer in dit artikel. Wil je nou niets missen van het amateurvoetbal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Hij is de man achter drie Belgische platinaplaten uit de jaren ‘90. Volgend jaar schrijft Rene (74) mee aan filmmuziek in Hollywood. Toch kan hij met gemak over straat. ,,Een beetje ouwehoeren, schik maken. Dat is mijn motto.”

Na de enorme verkiezingszege in 2019 ging het in de provincies snel bergafwaarts met Forum voor Democratie. Van de 22 Forum-zetels in Oost-Nederland resteren er nog zeven. ,,Alle volwassen mensen zijn weggelopen.’’

En dan nog even dit: Een legendarische avond in Heino. In zalencentrum Bij Ne9en verwelkomden de inwoners een wel heel bijzondere gast, met een heel bekende naam! ,,Je moet hier bij zijn om het te geloven.’’

